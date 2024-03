Mosca | urlavano “Allah Akbar” e sgozzavano civili Che c’entra l’Ucraina?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 25 marzo 2024) Zuppa di Porro. L’ira di Putin e i missili che sovolono la Polonia. Rampini e la fallacia dei servizi. La Verità punta sui misteri. Politica: campi sulla fine del daje al populista e la Ghisleri sondaggi choc: stravince il cdx, ma non è titolato così. Ancora su Bari e la Milella ne approfitta per attaccare la commisione antimafia del cdx. Pezzo incredibile della Rep sulla nuova rotta delle Canarie in cui quel genio della giornlista riesce a mettere in bocca agli spagnoli che loro non sono come a Lampedusa: loro salvano la gente dal mare. Per poi dire che i tratta di una nazrrazione. Giornalismo italiano. Beh anche il Sole non scherza con indice del clima che spaventa, ma ensate un pò voi è basato sugli ultimi tredici anni. Ci penserà Garrone con il suo fotovoltaico. Fatto su Santanchèe Papa che sta male. Alfani della Bocconi su rep non ama donazioni e Gnocchi su ...