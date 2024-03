Mosca | ' no comment sulle rivendicazioni dell' Isis'

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il Cremlino rifiuta di rilasciarepossibili responsabilità dei terroristinella strage del Crocus City Hall affermando che le indagini sono in corso. "State ponendo una domanda relativa all'andamentoe indagini. Noi noniamo ciò in alcun modo, non abbiamo il diritto di farlo. Qui, ovviamente, vi esortiamo a fare affidamentoinformazioni che provengono dalle nostre forze'ordine", ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, secondo la Tass. Peskov ha aggiunto che il presidente Vladimir Putin non ha intenzione di visitare il luogo'attacco.

