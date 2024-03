Morto Fritz Wepper | protagonista di ‘Derrick’ e ‘Un ciclone in convento’

(Di lunedì 25 marzo 2024) Lutto nel mondo del cinema. E'all'età di 82 anni l'attore tedesco. Lo riportano la Bild e altri media. Il volto dell'attore tedesco è diventato notissimo in tutta Europa nel momento in cuiha interpretato Harry Klein, l'assistente dell'ispettore Derrick in tv. Il suo primo grande successo in Germania si deve invece al ruolo televisivo dell'assistente Harry Klein al servizio del commissario Herbert Keller (interpretato da Erik Ode) nella serie 'Der Kommissar', che è andata in onda dal 1968 al 1974. Lo stesso Harry Klein, questa volta con i gradi di ispettore, è diventato poi il fidato assistente dell'ispettore capo Stephan Derrick. Proprio la serie 'L'ispettore Derrick" gli ha regalato la maggiore fortuna fuori dai confini nazionali: il telefilm lo ha visto fra i ...

