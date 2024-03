Morto a 37 anni Marco Petrini | il veterinario “Dottorpet” star dei social

(Di lunedì 25 marzo 2024) E’a 37, il giovanedeiconosciuto da tutti come “”.è stato stroncato da una malattia incurabile: si è spento il 23 marzo presso il policlinico Umberto I di Roma.era undavvero speciale: il suo amore per gli animali era contagioso e trasmetteva una gioia e una passione inconfondibili in chiunque lo incontrasse. La sua dedizione al suo lavoro era ammirevole e si prendeva cura di ogni animale come se fosse un membro della sua famiglia. Oltre alla sua attività in clinica,era conosciuto anche come “” suimedia. Con la sua ...

