Morto a 26 anni in un incidente a Colleferro su via Carpinetana Sud | scontro letale in moto con un' auto

Un Incidente che ha coinvolto un pullman Flixbus si è verificato nella notte in A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, al chilometro 174 in direzione sud e un passeggero del mezzo è... (ilmattino)

Incidente in moto, Gianmarco tampona un'auto e si schianta al suolo: Morto dopo il trasporto in ospedale, aveva 26 anni - Gianmarco Navarra, un ragazzo di 26 anni, è Morto intorno alle 21.30 di ieri, dopo essersi scontrato contro una macchina in via Carpinetana sud, a Colleferro. La vittima, in sella a una moto, avrebbe ...leggo

Sistema la tenda e si sporge dal balcone: donna di 46 anni precipita per otto metri. Solo fratture - Tragedia sfiorata a Magliano dei Marsi, in provinai dell'Aquila. Una donna di 46 anni, italiana, è precipitata ieri pomeriggio dal balcone di casa, un ...ilmessaggero

Marinaio Morto schiacciato nel porto di Napoli - Ancora un Morto sul lavoro, questa volta all'interno del porto di Napoli: la vittima è un marinaio di 45 anni, Gaspare Davì, di Trapani ...quotidianodelsud