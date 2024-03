Monte San Vito | a 19 anni trovato con hashish e materiale per le dosi | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 25 marzo 2024) Jesi (Ancona), 25 marzo 2024 – Giovanissimocon la droga e ilper confezionare lein auto e in casa:. I carabinieri della stazione diSan, nel corso dei servizi di controllo del territorio, ulteriormente intensificati in occasione del fine settimana, hanno beccato il 19enne, nella tarda mattinata di sabato. I militari hanno proceduto al controllo di un’autovettura, intercettata lungo la via Sant’Antonio, inSan: il nervosismo tradito sin da subito dal passeggero li ha determinati a compiere una perquisizione personale e veicolare in occasione della quale addosso al giovane è statouno spinello, confezionato con tabacco frammisto ad. La perquisizione ...