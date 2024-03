Mondo dello spettacolo in lutto | addio all’amatissimo attore

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 25 marzo 2024) Personaggi tv.inad uno dei volti più amati della tv tedesca, tra i protagonisti di una delle serie tv maggiormente seguite anche in Italia. Stiamo parlando de “L’ispettore Derrick”, forse la prima fiction prodotta in Germania, che ha conquistato anche il pubblico nostrano. Ricorderete tutti il braccio destro del maturo poliziotto. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “C’è dolore”, Rebecca Staffelli e l’imprevisto a poche ore dalla finale: cosa le è successo Leggi anche: Fedez trasloca nella nuova casa, ma c’è un dettaglio su Chiaraneldella tv.a Fritz Wepper, noto in Italia soprattutto ...