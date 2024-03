Momenti di apprensione a Terracina | padre e figlio si perdono nel bosco

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024 –di paura adove, nella giornata di ieri 24 marzo, i carabinieri della locale Stazione, hanno ricevuto una chiamata d’aiuto da parte di cittadina di 54 anni residente a(LT) in quanto il coniuge convivente, cittadino 49enne in compagnia di suo, 81enne, si erano dispersi in una zona boschiva mentre praticavano un’escursione naturalistica. Sul posto sono giunti i militari della locale Stazione, coadiuvati dai carabinieri Forestali di Fondi e dai Vigili del Fuoco diche, dopo aver richiesto l’ausilio di un elicottero, li hanno localizzati e recuperati poco dopo. I predetti, che versavano in buone condizioni di salute, hanno fatto rientro presso le rispettive abitazioni. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ...