Modì è tornato in Italia | Un magnifico regalo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Al Museo Novecento di Firenze una rarità di immenso spessore artistico: è possibile ammirare l’unico Autoritratto dipinto da Amedeo Modigliani (1884-1920) in occasione della mostra "Ritorni. Da Modigliani a Morandì", che vede riunite per la prima volta 19 opere di grandi maestri del ‘900no appartenute alla collezione di Alberto Della Ragione. L’autoritratto non si vede inaddirittura dal 1946 ed è stato eccezionalmente prestato dal Museo di Arte Moderna e Contemporanea di San Paolo del Brasile. Insieme, sono esposte la Natura morta metafisica di Morandi, La Camera Incantata di Carrà e la grande Crocifissione di Guttuso, prestiti di inestimabile valore storico artistico. Si tratta di un grande progetto scientifico che celebra i primi dieci anni del museo. La mostra, ideata da Sergio Risaliti, a cura di Eva Francioli, Chiara Toti e ...