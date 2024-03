Modena | quindicenne estrae una pistola a fine partita Interviene la polizia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 25 marzo 2024) Aunha estratto unagiocattolo negli spogliatoi alladi unadi calcio. È successo sabato scorso nel campo Botti di. Come riporta “La Gazzetta dello Sport“, il minorenne si è recato allacon lagiocattolo, senza tappo rosso, e l’ha estratta negli spogliatoi. L’atmosfera aera particolarmente accesa, due giocatori, uno di una squadra e uno dell’altra, erano stati appena espulsi. Il minorenne rischia una denuncia per procurato allarme e minacce aggravate Si sono sfidate per classe 2009 del campionato organizzati dal Centro sportivo italiano (Csi) una squadra die una della provincia. Ilè stato ...