Modena | incidente in A1 | un morto e sei feriti

(Di lunedì 25 marzo 2024)mortale la scorsa notte in Emilia, sull'Autosole, traSud e Valsamoggia in direzione Roma. A perdere la vita un 19enne passeggero di un pullman Flixbus. L'autista del mezzo, partito da Milano e diretto a Roma, avrebbe perso il controllo, schiantandosi contro il guard-rail. Ferite altre sei persone, una sarebbe grave. Sul posto polizia stradale, uomini del 118 e vigili del fuoco

