Modena | è un Bari confuso Ma non può più sbagliare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Passato da una Serie A sfuggita in casa al quinto minuto di recupero della finale dei playoff contro il Cagliari a vivacchiare appena due punti sopra la zona playout nel campionato in corso: che scivolata per il. È una stagione decisamente sfortunata per la famiglia de Laurentiis. Come il papà Aurelio, patron del Napoli, anche il figlio Luigi, presidente del, ha già alternato tre allenatori, senza trarne i benefici sperati. L’ex tecnico delMichele Mignani, che aveva portato ildalla C alla B e sfiorato la massima serie, amareggiato per la mancata promozione, per il successivo smantellamento della squadra con le partenze di Cheddira, Antenucci, Folorunsho (rispettivamente autori di 17, 9 e 8 reti) e del portiere Caprile, il mancato arrivo di sostituti all’altezza, avrebbe voluto lasciare già ...