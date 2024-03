Mobilità ATA | entro il 25 marzo invio e modifiche domande Guida e video tutorial

(Di lunedì 25 marzo 2024) Scadono oggi 25i termini per la presentazione delledidel personale ATA. Possono presentare domanda coloro che sono assunti a tempo indeterminato. Lesi compilano e si inviano sul portale Istanze online. L'articolo .

Il traffico rappresenta uno dei problemi maggiori per il territorio bergamasco. Con la pandemia gli utenti dei mezzi pubblici hanno subito un forte calo, mentre i ciclisti urbani sono aumentati. Le ... (ecodibergamo)

Scadono lunedì 25 marzo i termini per la presentazione della domanda di Mobilità 2024 -25 per il personale ATA. La domanda si compila e si inoltra su Istanze online. Le domande si inviano all’USR – ... (orizzontescuola)

Mobilità ATA 2024/25, il 25 marzo scadenza per presentare domanda: Scade oggi, 25 marzo , il termine per presentare domanda di mobilità per il personale ATA interessato. Lo prevede l' Ordinanza Ministeriale n. 30 del 23 febbraio 2024. Le altre scadenze riguardanti gli ATA sono: Gli adempimenti di competenza degli uffici ...

Savona, due nuove aperture pomeridiane all'ufficio passaporti: ...Consiglio Comunale dei Ragazzi del Golfo e all'integrazione per le funzione miste del personale ATA. su proposta degli assessori alla Mobilità Matteo Campora e ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, ha ...