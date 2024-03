Mo | Unrwa | ' Israele non approverà più nostri convogli alimentari verso il nord'

(Di lunedì 25 marzo 2024) Gaza, 25 mar. (Adnkronos) - L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi ha dichiarato cheieri le ha impedito di effettuare consegne di aiuti neldi Gaza, dove la minaccia di carestia è più alta. "Nonostante la tragedia che si sta svolgendo sotto iocchi, le autorità israeliane hanno informato le Nazioni Unite che non approveranno più alcuno alimentare dell'il", ha scritto su X il direttore dell'agenzia Philippe Lazzarini.

