Mo | Idf | 8 razzi sparati da Gaza su Ashdod | Hamas rivendica attacco

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tel Aviv, 25 mar. (Adnkronos) - Una raffica di ottoè stata lanciata dalla Striscia dicontro, nel sud di Israele. Lo rende noto l'Idf, precisando che due deisono stati intercettati, mentre gli altri hanno colpito aree aperte. Non si hanno notizie di danni o feriti nell'to di. L'ultima volta che sono stati lanciaticontro la città costiera meridionale, a circa 25 chilometri dalla Striscia di, è stato il 14 gennaio.

Damasco, 7 mar. (Adnkronos) - L'Idf ha colpito due siti dell'esercito Siria no nel sud della Siria dopo il lancio di due razzi dal Paese verso le alture di Golan . Secondo il sito di notizie Siria no ... (liberoquotidiano)

Damasco, 7 mar. (Adnkronos) – L’Idf ha colpito due siti dell’esercito Siria no nel sud della Siria dopo il lancio di due razzi dal Paese verso le alture di Golan . Secondo il sito di notizie Siria no ... (calcioweb.eu)

Nelle scorse settimane l'Idf ha diffuso il VIDEO di un raid contro "due terroristi" che apparentemente sembrava trasportassero un lanciarazzi . Ma così non era. L'esercito israeliano sostiene ancora ... (ilgiornaleditalia)

Guerra a Gaza, Onu: Israele non approverà più i convogli Unrwa - Il capo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi afferma che Israele non approverà più i convogli alimentari dell'Unrwa verso il nord di Gaza. "Questo è oltraggioso e rende intenzi ...tg24.sky

Ostaggi Israele, passo avanti verso accordo: palla passa ad Hamas - Nato, negoziare con la Russia per cessate il fuoco, ipocrisia su Israele: basta trucidare migliaia di civili con la scusa di sconfiggere Hamas ...informazione

Libano: Israele attacca Baalbek, Hezbollah lancia 60 razzi - Gli aerei da guerra di Israele hanno attaccato la notte scorsa obiettivi dell'organizzazione politica e paramilitare libanese Hezbollah ...agenzianova