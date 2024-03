Missili russi nel cielo polacco | nella notte quaranta secondi di allarme

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 25 marzo 2024) Neppure, due terzi di un minuto, è il tempo che un missile da crociera russo diretto contro un obiettivo ucraino avrebbe trascorso all’interno dello spazio aereocirca trenta ore fa (nel momento in cui scriviamo). Un evento per il quale la Polonia ha subito chiesto spiegazioni a Mosca. Il comando operativo delle forze armate polacche ha twittato (su X): “Il 24 marzo alle 4:23 c'è stata una violazione dello spazio aereoda parte di uno deida crociera lanciati stasera dall'aviazione a lungo raggio della Federazione Russa; l'oggetto ha volato vicino al villaggio di Oserdow e vi ha trascorso 39, costantemente osservato dai sistemi radar militari durante il suo volo. Tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza dello spazio aereo ...