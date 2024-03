Missili balistici contro una petroliera cinese | gli Houthi | Non è una tregua

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il movimento yemenita Ansar Allah, meglio noto come, ha lanciato quattroantinave nel Mar Rossolabattente bandiera panamense Huang Pu, di proprietà. Lo ha reso noto il Comando centrale Usa (Centcom), precisando che l'attacco è avvenuto il 23 marzo tra le 5:50 e le 6:30 del mattino (ora italiana). In seguito, alle 18:25 italiane, è stato rilevato un quinto missile balistico lanciato verso la Huang Pu. "La nave ha emesso una richiesta di soccorso ma non ha richiesto assistenza, avendo subito danni minimi e un incendio a bordo che è stato spento entro 30 minuti. Non sono state riportate vittime e la nave ha ripreso la sua rotta", si spiega nella nota, sottolineando che il mezzo è stato preso di mira nonostante gli...