Mirko fa la proposta di matrimonio a Perla Vatiero? Il video

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ci siamo, dopo 197 giorni è arrivata la finale del Grande Fratello e tra le tante sorprese potrebbe anche esserci unadi. Molti fan del reality di Canale 5 (e anche quelli dei Perletti) sono convinti cheBrunetti potrebbe chiedere adi sposarlo. Tutto è nato per una live che Marco Maddaloni ha fatto su Instagram a pochi minuti dall’ultima puntata di questa edizione del Grande Fratello.Brunetti farà ladi? Nella diretta incriminata, Maddaloni inquadra per pochi secondi Brunetti intento a cambiarsi e si vede quella che sembra proprio la scatola di un anello: “Qui c’è molta tensione. Siamo qui insieme. Che cavolo ti sei messo? No, oddio, ma che ti devi sposare?! ...