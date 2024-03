Minacciata dal rapinatore armato | si difende con la mazza da baseball | “Aveva un coltello | sono riuscita a cacciarlo”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Vinci (Firenze), 25 marzo 2024 – Ha la voce che trema ancora, a qualche ora di distanza inizia a capire davvero la portata della sua impresa. Lei, 28 anni, da sola nel negozio d’abbigliamento bambini che ha aperto appena ventenne con tanta passione e determinazione. Lui, il, che la minaccia con unda cucina ordinandole di consegnargli l’incasso. "Avevo paura, ma gli ho risposto di no tirando fuori ladache avevo sotto il bancone. Gli ho detto che non gli avrei dato proprio un bel nulla e che ne avrebbe pure buscate... Al secondo tentativo ha desistito: ha capito che facevo sul serio", racconta Elisa Carboncini dal suo ’Bimbolandia’ di via Togliatti a Spicchio Sovigliana di Vinci. Pochi momenti in cui si è giocato e rischiato il tutto per tutto.quasi le 16.30 ...