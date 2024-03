Mina compie 84 anni | il figlio | “Non festeggia | coerente con sé stessa”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pubblicato il 25 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Tu immaginati come potrebberee non ti sbagli: non". Risponde col sorriso all'Adnkronos ildi, Massimiliano Pani, nel giorno dell'84esimo compleanno della mamma, nata il 25 marzo del 1940. E c'era da aspettarselo: l'ineguagliata grande interprete della musica italiana ha dimostrato ormai, dopo 46di ritiro dalle scene, di essere poco incline all'apparire e all'autorsi. "Una che non partecipa a nulla, non partecipa neanche al suomento", dice ancora Pani. Che rivela però che la famiglia l'hata, e lui l'ha chiamata per farle gli auguri. "Io le ho fatto gli auguri, certo, ma diciamo che lei è molto minimal: ...

