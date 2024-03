Mille piante al Parco ‘De Mita’ | l’evento domani a Benevento

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi svolgerà,dalle ore 10,30 presso ilDe Mita a, la manifestazione per la piantumazione di, tra alberi e arbusti. Il Comune diha aderito alla campagna promossa da una partnership tra Rete Clima e Intesa Sanpaolo nell’ambito del progetto Think Forestry, parte della più grande Campagna nazionale Foresta Italia, promossa insieme a Coldiretti nazionale e PEFC Italia. Aldi domattina sarà presente il sindaco diClemente Mastella che afferma: “IlDe Mita, che era un’area ereditata dalle mie amministrazioni in condizioni di sconfortante degrado, diventa polmone verde della citta: con altrialberi, grazie all’accordo con ...

