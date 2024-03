Milano | moto investe una 51enne che finisce contro un bus

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Incidente stradale questa mattina poco prima delle 10 a, in via Sforza, dove unaha investito un pedone, una donna di 51 anni, che per l’urto è finita addosso al bus della linea 94 che si stava fermando. Secondo quanto si apprende, ilciclista si è poi rialzato in autonomia, mentre la donna è stata soccorsa e portata in codice giallo al vicino Policlinico dove ha riportato un trauma alla gamba. Illeso, invece, ilciclista di 40 anni che ha rifiutato i soccorsi. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di, sul posto per i rilievi e per gestire il traffico. Foto d’archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.