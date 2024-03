Milano Design Week 2024 | date | novità e appuntamenti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il mondo delè già in fermento per uno degli eventi più attesi dell’anno: il Salone del Mobile disi terrà dal 15 al 21 aprile, nella sua 62esima edizione. Come ogni anno, in contemporanea ci sarà anche il Fuorisalone, una serie di eventi snodati per tutta la città. Questa settimana straordinaria promette di essere un’immersione completa nell’universo del, con iniziative, mostre e installazioni che riflettono l’impegno verso una cultura del progetto consapevole.: Orari di apertura e prezzo del biglietto Con orari di apertura dalle 9.30 alle 18.30, Il Salone del Mobile è un appuntamento imperdibile sia per gli operatori del settore che per tutti gli appassionati o semplicemente curiosi, desiderosi di scoprire le ultime ...