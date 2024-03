(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. (Adnkronos) – E’ innell’Aula dellalagenerale delsu2026, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della società ‘Infrastrutture2020-2026 Spa’ licenziato dal Senato lo s21 marzo, in scadenza il 5 aprile. L'articolo CalcioWeb.

ROMA (ITALPRESS) – Via libera dell’Aula del Senato al decretosulla realizzazione delle opere infrastrutturali in vista dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026. I voti favorevoli ... (ildenaro)

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - E' in corso nell'Aula della Camera la discussione generale del decreto su Milano-Cortina 2026, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di ... (liberoquotidiano)

Snowboard, Moioli è tornata con vista 2026. Italia prima per nazioni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Milano-Cortina: in corso discussione decreto alla Camera - Roma, 25 mar. (Adnkronos) – E’ in corso nell’Aula della Camera la discussione generale del decreto su Milano-Cortina 2026, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di ...ilsannioquotidiano

Europei di Atletica, a meno di tre mesi dal via mancano ancora i soldi del Comune di Roma. Gli organizzatori lanciano l’allarme - Poco più di due mesi all’inaugurazione. E ancora non ci sono i soldi. La proverbiale disorganizzazione italiana dei grandi eventi sportivi, dalle Olimpiadi di Milano-Cortina ai Giochi del Mediterraneo ...ilfattoquotidiano