Milano-Cortina 2026 | Malagò | “Pista da bob? Pronto piano B se non verranno rispettati i tempi”

(Di lunedì 25 marzo 2024) “I piani B ci sono sempre e sono già pronti e predisposti, ma la speranza è che non si debba mai entrare in questo ordine di idee. Ciò tuttavia succede quasi sempre, in quasi tutte le manifestazioni sportive: è un dato di fatto”. Così il presidente del Coni, Giovanni, a margine di una tavola rotonda a, in merito a possibili imprevisti in vista delle Olimpiadi Invernali di. Il riferimento è, in particolare, alla corsa contro il tempo per realizzare lada, skeleton e slittino: “Se non si riuscisse a realizzarla in tempo, si dovrà andare in una già funzionante“. SportFace.