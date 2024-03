Milanese | ennesimo atto di violenza tra giovanissimi Grave un 15enne

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 25 marzo 2024) . Fermati due giovani di 15 e 18 anni Un quindicenne è stato accoltellato ieri sera a Cormano, in provincia di Milano, da un coetaneo. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata. L’aggressione è avvenuta in via Colombo, intorno alle 21:00. I due ragazzi, entrambi incensurati, avrebbero avuto una lite per futili motivi. Ilè stato colpito al capo e al torace con un coltello a serramanico. I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno fermato un coetaneo della vittima, accusato di tentato omicidio in concorso. Il 18enne, di origine marocchina, avrebbe fornito il coltello all’amico che ha materialmente colpito il. I fermati sono stati portati rispettivamente al Beccaria di Milano e al carcere San Vittore. Il ragazzo ferito è stato ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono gravi, ma ...