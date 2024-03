Milan | Loftus-Cheek | “Convocazione per gli Europei? Mi sembra difficile”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024) Rubensi concede a Cronache di Spogliatoio per un’intervista che spazia dalla stagione con ilal passato con la maglia del Chelsea, senza dimenticare glisempre più vicini: “Pioli mi dà continuamente feedback, anche attraverso i video. Il suo inglese… sta migliorando giorno dopo giorno! Lavoro con il mister e il suo staff sull’analisi del mio gioco, penso sia importante questo strumento nel calcio di oggi: guardare le partite, vedere dove e come migliorare“. Sul ruolo che Ibrahimovic ha per i rossoneri: “Lui è un grande aiuto da quando è arrivato in questo ruolo. È sempre fuori dallo spogliatoio, ad aspettare che passiamo, per incoraggiarci. Parla con tutti al campo, è una persona e un leader fantastico. Ti sprona a dare il massimo. Mi dice di buttarmi in area: ‘Prova, prova!’. Ed essere ...