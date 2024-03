Milan | Loftus-Cheek | “Con Reijnders siamo amici | persona eccezionale”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Ruben, giocatore del, ha parlato della sua esperienza in rossonero finora

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Ruben Loftus-Cheek , giocatore del Milan , ha parlato della sua esperienza in rossonero finora (pianetamilan)

Ruben Loftus-Cheek si concede a Cronache di Spogliatoio per un’intervista che spazia dalla stagione con il Milan al passato con la maglia del Chelsea, senza dimenticare gli Europei sempre più ... (sportface)

Milan, Loftus-Cheek: "ibrahimovic è un grande aiuto in quel ruolo" - Loftus-Cheek ha subito percepito i vantaggi conseguiti dall'arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan in qualità di dirigente. L'ex calciatore ...sportmediaset.mediaset

Loftus-Cheek su Conte: “E’ una persona fantastica. In panchina però è scatenato” - "Conte è una persona fantastica, molto intensa. Mi ricordo che non sapevo molto di lui prima che arrivasse al Chelsea, quando lo abbiamo incontrato la prima volta era molto tranquillo. Poi appena è an ...sportpaper

Milan - Loftus-Cheek: "Da bambino un fulmine mi distrusse mezza casa" - Ruben Loftus-Cheek ha dovuto far i conti con una tragedia sfiorata da bambino. Il calciatore del Milan ha rischiato di perdere la casa a causa di un fulmine che distrusse parte della sua casa, come ra ...napolimagazine