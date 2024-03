Milan | infortunio lieve per Kjaer | è possibile che accada una cosa

ATALANTA - infortunio in nazionale per Teun Koopmeiners, potrebbe saltare il Napoli - Come annunciato dalla federazione olandese, Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, ha riportato un infortunio che gli farà saltare l'amichevole contro la Germania. La squadra di Gasperini è i ...napolimagazine

Spinazzola spegne 31 candeline: gli auguri della Roma – FOTO - Leonardo Spinazzola compie oggi 31 anni: il difensore ha ritrovato fiducia sotto la gestione De Rossi ma si è infortunato contro il Sassuolo.siamolaroma

Milan, Pioli sorride per Kjaer ma la difesa rimane in difficoltà - Momenti preoccupanti in casa rossonera, sabato sera, quando Simon Kjaer è uscito dal campo durante l'amichevole tra Danimarca e Svizzera a Copenaghen. Il centrale rossonero ha avuto un problema muscol ...sportpaper