Milan | c’è l’accordo col Real | riscatto per Jimenez fissato a 5 milioni

(Di lunedì 25 marzo 2024)o, 25 marzo 2024 - Dopo aver concesso la domenica libera ai giocatori rimasti aello e non partiti con le rispettive selezioni nazionali, Stefano Pioli torna oggi a dirigere gli allenamenti in vista della sfida di sabato sera al Franchi di Firenze contro la Viola: i rossoneri raggiungeranno il capoluogo toscano nella serata di venerdì per evitare il possibile traffico in vista delle vacanze pasquali. Attesi al centro sportivo nelle prossime ore sia Ismael Bennacer, che era partito per il ritiro dell'Algeria ma ha fatto ritorno in Italia per un problema fisico riscontrato in allenamento, che Rafael Leao: il portoghese, dopo la vittoria e il gol segnato con il suo Portogallo nell’amichevole contro la Svezia, ha avuto il permesso dal ct Martinez di fare rientro ao saltando la prossima amichevole contro la Slovenia. ...