Milan | allarme Simon Kjaer? Le ultime dalla Danimarca

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 25 marzo 2024) Per ilnon arrivano buone notizie riguardo alle condizioni di, che si è infortunato nella gara trae Svizzera A volte la sosta per gli impegni delle nazionali può rivelarsi una spina nel fianco, a causa dei problemi fisici che colpiscono i giocatori. E infatti in casac’è preoccupazione per le condizioni di. Il centrale rossonero sabato era partito titolare nel match amichevole tra la suae la Svizzera (terminato poi 0-0), ma poi è uscito per infortunio. Il centrale danese aveva abbandonato il campo al 66? per un problema muscolare. Dopo la partita il commissario tecnico Hjulmand aveva rassicurato sull’entità del problema. In seguito lo stessoha detto di essere sicuro che ...