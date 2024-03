Miglior clima 2024 | Livorno è la città toscana del ‘bel tempo’ La classifica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Firenze, 25 marzo– Ile ine uno deii in Italia? A. A decretarlo l'indice delpubblicato dal Sole 24 Ore. La, aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023, viene utilizzata ogni anno nell’indagine della “Qualità della vita” realizzata dal Sole 24 Ore per raccontare in quale delle 107capoluogo si viva meglio dal punto di vistatico, in base a dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di «bel tempo». In base all'indagine,si piazza sesta in Italia, soprattutto in quanto nellacapoluogonon si soffre il caldo e nemmeno il freddo. Tra i ...