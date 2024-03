Miami Open | il derby Sinner-Arnaldi ai quarti è possibile | ma attenzione a Machac e O’Connell

(Di lunedì 25 marzo 2024) Unitaliano aidi finale del Masters 1000 di2024 è sempre più vicino. Janniksta infatti facendo valere il suo status di seconda testa di serie e, pur faticando più del previsto, è arrivato agli ottavi di finale come da pronostico. Ottavi raggiunti anche da un super Matteo, capace di dare 2 set a 0 ad avversari del calibro di Arthur Fils, Alexander Bublik e Denis Shapovalov – tutti presenti, passati o futuri top 20. Anche se non è ancora fatta, sognare si può perché nel loro lato di tabellone sono uscite di scena quasi tutte le teste di serie (le uniche due al terzo turno erano proprioe il suo avversario, l’olandese Griekspoor) e tutto lascia pensare ai due italiani in rotta di collisione. Ma c’è un “ma”, anzi ce ne sarebbero due. Pensare che ...

