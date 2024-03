Miami | Arnaldi vince con Shapovalov | è il primo ottavo della carriera in un Masters 1000

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 25 marzo 2024), 24 marzo 2024 – Conquista il suodi finale in unMatteo. L’Azzurroal terzo turno con Denis6-3, 7-6(7). Domina il match il tennista tricolore e chiude con 21 colpinti, contro 19 e 21 colpi gratuiti contro 14 dell’avversario. La prossima partita sarà con il ceco Tomas Machac o l’ex numero 1 del mondo Andy Murray, per i quarti di finale. Lorenzo Musetti avanza al terzo turno del Torneo Californiano battendo Roman Safiullin per 7-5, 6-1. Adesso incontrerà l’americano Ben Shelton. Il raccontogara di– supertennistv.it La pioggia offre un temporaneo sollievo anel sesto game del ...