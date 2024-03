(Di lunedì 25 marzo 2024) L'annuncio è arrivato in diretta a Verissimo durante l'ospitata di sabato. All'attrice verrà asportato ilalscoperto a novembre e per il quale si stava curando con la chemioterapia

Eleonora Giorgi è tornata a Verissimo per un’intervista a cuore aperto con Silvia Toffanin. L’attrice e produttrice ha raccontato come sta affrontando la sua battaglia contro il tumore al pancreas , ... (ilfattoquotidiano)

Non nasconde la paura Eleonora Giorgi . L’attrice a Verissimo ha raccontato come sta affrontando la sua battaglia contro il tumore al pancreas , che le è stato diagnosticato qualche mese fa. “È stata ... (tpi)

"Mi opero al pancreas". Eleonora Giorgi in ospedale per rimuovere il tumore - L'annuncio è arrivato in diretta a Verissimo durante l'ospitata di sabato. All'attrice verrà asportato il tumore al pancreas scoperto a novembre e per il quale si stava curando con la chemioterapia ...ilgiornale

Eleonora Giorgi e la tanto attesa asportazione del tumore al pancreas: “martedì sarò operata” - L'attrice Eleonora Giorgi ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al pancreas ...cinematographe

Eleonora Giorgi: «Martedì l’operazione al pancreas, ho paura. Ma so che andrà bene» - L’attrice sabato a «Verissimo» ha raccontato del suo tumore, scoperto a novembre: «Ho già affrontato la chemioterapia, l’ultimo ciclo è stato devastante» ...corriere