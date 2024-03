Mezzo milione di ragazzi lasciano la scuola o vanno all’estero I dati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Milano, 25 Marzo 2024 – L'abbandono scolastico ha interessato complessivamente 465 mila giovani, nel corso del 2022 di età compresa tra i 18-24 anni. Sempre nello stesso anno, invece, i cosiddetti “cervelli in fuga” che se ne sono andal nostro Paese per trasferirsisono stati 55.500. In buona sostanza i primi sono un numero otto volte superiore a quello dei secondi. Sono due problematiche estremamente delicate che, tuttavia, continuano ad avere, da parte dell’opinione pubblica, livelli di attenzione molto diversi. Se la dispersione scolastica non è ancora avvertita come una piaga educativa con un costo sociale spaventoso, la “fuga”di tanti giovani, invece, lo è, sebbene il numero della prima criticità sia molto superiore a quello della seconda. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA. Per tante Pmi sarà ...