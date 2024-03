Meteo | rischio temporali e piogge sull’Italia a Pasqua e Pasquetta | dove e quando è atteso il maltempo

Allerta gialla nel Lazio per rischio temporali - L'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla in vista delle previsioni Meteo per la giornata di domani, 26 marzo, e per le successive 12-18 ore.ciociariaoggi

Maltempo in Campania, da domani 26 marzo allerta Meteo gialla - La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta Meteo di livello Giallo ...irpinianews

Tendenza Meteo Pasqua e Pasquetta 2024: rischio piogge e temporali. Ecco dove - In caso di forte maltempo, nubifragi con rischio allagamenti/alluvioni lampo vi sono dei comportamenti da seguire per evitare gravi pericoli, tra i quali non sottovalutare la forza dell'acqua sulla ...3bmeteo