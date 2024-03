Messaggio spiazzante di Beatrice per i gieffini eliminati | “Cari ex inquilini”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’avventura deidi quest’anno è arrivata al termine, dopo sei mesi passati tra le mura della casa di Cinecittà, staseraLuzzi, Perla Vatiero, Simona Tagli, Massimiliano Varrese, Rosy Chin, Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti e Letizia Petris usciranno e riabbracceranno i loro. Ieri notte peròha avuto un momento di nostalgia ed ha mandato una tutti gli ex concorrenti di questa edizione del Grande Fratello. No, non li ha mandati a quel paese e non gli ha ricordato quello che le hanno fatto passare, ma ha speso delle belle parole per tutti loro. Nel sulla Luzzi ha ammesso di sentire la mancanza degli ex, nonostante la maggior parte di loro non si siano comportati bene con lei: “ex ...