Mercato Napoli | Natan può partire | c’è già il nome del sostituto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 25 marzo 2024)non trova spazio: puògià quest’estate. Gli azzurri hanno individuato il: tutti i dettagli. La Serie A è in pausa, ancora per poco, per dar spazio alle Nazionali. Ilsta quindi approfittando dello stop per programmare le strategie diin vista di quest’estate, quando è prevista una vera e propria rivoluzione, specialmente se Calzona non dovesse riuscire a centrare l’impresa Champions League. Zielinski, in scadenza di contratto a fine stagione, si è già accordato con l’Inter per approdare a zero. Il polacco potrebbe però non esser l’unico a dover lasciare il club a fine stagione. Anche Osimhen è sul punto di chiudere l’esperienza in azzurro, con vari top club europei pronti a pagare la clausola rescissoria. La sua ...