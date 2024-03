Mercato libero per luce e gas | le indicazioni di Adiconsum

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 25 marzo 2024) Fnp Cisl e Anteas Treviglio organizzano, per martedì 2 aprile alle 15.30, all’auditorium Spazio Hub di piazza Garibaldi, un incontro per “svelare” le incognite del passaggio aldie gas. Il 2024, infatti, è l’anno che avvia la fine deltutelato per l’energia. Un cambiamento di non poche implicazioni per i cittadini, in particolare per gli anziani, che non sono sempre in grado di affrontare le molteplici scelte proposte da una concorrenza sempre più agguerrita e spesso senza particolari scrupoli. Per cercare di orientare le persone, quindi, i Pensionati Cisl di Treviglio, insieme all’associazione per la terza età attiva (Anteas) hanno pensato di coinvolgereper aiutare a capire e a trovare la più corretta indicazione per le scelte da compiere. La relazione sarà ...