Meno emissioni e meno traffico Così le navi ci salveranno

(Di lunedì 25 marzo 2024) LO DICE COME IMPRENDITORE del settore e come presidente di Alis, l’associazione che conta 2.300 imprese iscritte, tutte del comparto dell’intermodalità sostenibile: "Il trasporto e la logistica rappresentano una leva importante per sostenere e sviluppare l‘economia del Paese, poiché l’Italia è custode di eccellenze imprenditoriali uniche al mondo, inoltre è sempre riuscita a trarre opportunità e diffondere genialità in momenti difficili". Guido Grimaldi (nella foto), armatore, top manager della compagnia marittima che porta il nome della sua famiglia, insiste sulla logistica come "leva importante per sostenere e sviluppare l’economia del Paese". Anche in una fase delicata come quella attuale, dove la crisi del Mar Rosso insidia le compagnie digazione e l’economia che gira loro intorno. "Solo per l’aumento delle polizze assicurative – sottolinea – la pericolosa ...