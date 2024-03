Come scrive in una nota il Procuratore della Repubblica di Milano, Marcello Viola, nell'indagine sono indagate, oltre alla ministra Santanchè e ad altre persone, anche Visibilia Editore e Visibilia ... (firenzepost)

Meloni, sulla candidatura alle Europee decideró alla fine - (ANSA) - CAMPOBASSO, 25 MAR - "Quando scioglieró il nodo sulle Europee sarete i primi a saperlo. Ho detto che deciderò alla fine". Così Giorgia Meloni a Campobasso risponde a una domanda sulla sua ...tuttosport

Meloni a Campobasso, firmato con il Presidente Roberti l’Accordo Sviluppo e Coesione: 445 milioni di euro per Il Molise - CAMPOBASSO – Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni firma l’accordo di coesione con la Regione Molise: 445 milioni di euro per interventi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale, economico e ...molisenetwork

Meloni: “La povertà non si abolisce per decreto”. M5s e Pd: “Niente reddito e salario minimo, per legge lei la sta aumentando” - Dice Giorgia Meloni che “la povertà non si abolisce per decreto“. Una dichiarazione pronunciata probabilmente per fare il verso a Luigi Di Maio e al suo celebre “abbiamo abolito la povertà” ai tempi i ...ilfattoquotidiano