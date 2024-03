Meloni | “Sguardo inquietante? Chiedo scusa a qualcuno che eventualmente potrebbe sentirsi intimidito”

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 25 marzo 2024) Parla Angelo Bonelli: riflette sulla reazione del presidente del Consiglio Angelo Bonelli, figura chiave nel recente incidente che ha coinvolto il Primo Ministro Giorgia, ha condiviso il suo punto di vista sugli eventi in corso durante un’intervista a Un giorno da Pecora. Ecco un riassunto delle sue osservazioni: Reazione sorprendente Bonelli ha espresso stupore per la risposta del Primo Ministroall’incidente, in particolare per la sua decisione di nascondere la testa nella giacca. Ha osservato di non aver mai assistito a una reazione del genere, nemmeno durante il suo periodo a scuola. L’incidente è avvenuto durante una seduta parlamentare, spingendo Bonelli a mettere in dubbio l’opportunità di una simile risposta ai suoi commenti. Ricaduta globale La fotografia che cattura la reazione del Primo Ministro ha rapidamente ...