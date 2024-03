Meloni | povertà non abolita per decreto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 25 marzo 2024) 12.30 La presidente del Consiglio, Giorgia, è a Campobasso per firmare con il presidente del Molise, Roberti, l' Accordo di sviluppo e coesione trea Governo e Regione. "Ci dobbiamo ricordare che la ricchezza non la crea lo Stato, il lavoro non si crea per, lanon si abolisce per". L'accordo prevede investimenti in Molise per 445mln per un centinaio di progetti; 115mln ai trasporti e 9mln alla Sanità:"Falso che governo abbia tagliato le risorse per gli ospedali,in Manovra Fimndo sanitariorecord, 136mld".