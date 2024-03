Meloni | “La povertà non si abolisce per decreto” M5s e Pd | “Niente reddito e salario minimo | per legge lei la sta aumentando”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dice Giorgiache “lanon siper“. Una dichiarazione pronunciata probabilmente per fare il verso a Luigi Di Maio e al suo celebre “abbiamo abolito la” ai tempi in cui il governo di Giuseppe Conte aveva approvato ildi cittadinanza. La frase della premier, però, arriva nel giorno in cui il numero di famiglie povere in Italia raggiunge il suo record storico. Logico dunque che quelle parole hanno come effetto quello di provocare roventi polemiche. Dai 5 stelle al Pd, infatti, l’opposizione attacca la capa dell’esecutivo. “, con la sua solita propaganda, afferma che lanon siper. Lei, invece, è riuscita a farla aumentare per ...