Meloni | “La povertà non si abolisce per decreto | il lavoro non si crea per decreto” E si scaglia ancora contro il Reddito di Cittadinanza

(Di lunedì 25 marzo 2024) “Noi ci dobbiamo ricordare che la ricchezza non lalo Stato, ilnon siper, lanon siper. La ricchezza in Italia la fanno le aziende con i loro lavoratori e quello che devono fare le istituzioni è mettere quelle aziende e quei lavorati nella condizione di lavorare al meglio”. Così la premier Giorgiaa Campobasso, prima della firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Regione Molise. La premier è tornata anche arsiildi. “Ci sono due modi per tentare di combattere il divario Nord-Sud, c’è ildi ...

Povertà assoluta in aumento nel 2023, riguarda 5,7 milioni di famiglie. Dilaga il fenomeno dei lavoratori poveri, al massimo di sempre: 'Con il Governo di Giorgia Meloni è record storico di povertà assoluta in Italia: circa 5,7 milioni di individui. Non lo diciamo noi ma l'Istat, che oggi ha pubblicato le stime preliminari per l'anno ...