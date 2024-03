Meloni firma un accordo col Molise

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 25 marzo 2024) 12.30 La presidente del Consiglio, Giorgia, è a Campobasso perre con il presidente del, Roberti, l'di sviluppo e coesione tea Governo e Regione. "Ci dobbiamo ricordare che l ariccheza non la crea lo Stato, il lavorno non si crea per decreto, la povertà non si abolisce per decreto". L'prevede investimenti inper 445mln per un centinaio di progetti; 115mln ai trasporti e 9mln alla Sanità:"Falso che governo abbia tagliato le risorse per gli ospedali,in Manovra Fimndo sanitariorecord, 136mld".