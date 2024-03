Meloni | dividerci in campagna elettorale è favore alla sinistra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) "Tutti sanno qual è la strategia che io ho in Europa, che peso sia condivisa, do per scontato sia condivisa da tutte le forze di maggioranza, quella di portare la maggioranza di centrodestra anche in Europa. Secondo me è un errore dividere o provare a dividere, o insomma far prevalere larispetto a ipotesi di divisioni del centrodestra perché è l'unicoche si può veramente fare". Lo afferma la premier Giorgiarispondendo alle domande dei giornalisti a Potenza. "Tutti sanno - prosegue la premier - quale è la strategia che io ho in Europa e do per scontata che sia condivisa da tutte le forze di maggioranza: quella di portare una maggioranza di centrodestra anche in Europa".