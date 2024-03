Melissa Satta rivela in che rapporti è oggi con Berrettini | la sua risposta sorprende tutti

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 25 marzo 2024) Cosa è successo frae Matteo? L’ex velina ha svelato in cheè con il suo ex fidanzato, con il quale di recente ha concluso la storia d’amore. Si è parlato tanto della rottura frae Matteo; i due non hanno mai davvero ufficializzato la notizia all’inizio, lasciando che i...