(Di lunedì 25 marzo 2024) Con il debutto del recente laptop, attualmente disponibile sul mercatono, l’azienda tedesca di elettronica di consumo rende accessibili a tutti gli utenti i più avanzati strumenti di intelligenza artificiale Equipaggiato con un processore Intel Core Ultra 5 125H con funzionalità IA integrate, questo laptop compatto si colloca tra i primi a utilizzare la nuovissima CPU Intel, garantendo un’enorme potenza di calcolo e agevolando la gestione di complessi carichi di lavoro in modo efficiente e veloce.: un laptop all’avanguardia per un’esperienza senza pari La scheda video integrata Intel Arc Graphics offre un’esperienza eccezionale per ogni tipo di utilizzo, rendendo questo laptop alimentato dall’IA la scelta ideale per coloro che cercano un dispositivo versatile in ...

Medion e15443: l’avvenire della tecnologia intelligente è ora in Italia - Il nuovo laptop Medion e15443, con intelligenza artificiale integrata per un'esperienza avanzata, disponibile ora in Italia.tuttotek

Medion e15443, il laptop pensato per l’IA arriva finalmente in Italia - In occasione del CES 2024, Medion ha presentato e15443, il primo laptop dell'azienda basato sull'Intelligenza Artificiale. Dotato di un hardware dedicato, il ...tecnoandroid

E15235: Notebook mit ordentlicher Leistung gibt es bei Aldi im Angebot - Aldi bietet im eigenen Online-Shop mal wieder einen Laptop vom Haus- und Hoflieferanten Medion an. Der 15,6 Zoll große E15235 kommt mit einem Intel-Prozessor und dürfte sich für viele typische Anwendu ...notebookcheck